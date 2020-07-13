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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу додав 1 копійку. Євро подорожчало в купівлі на 7 копійок, у продажу — на 8 копійок.

Долар 27,10/27,12
Євро 30,76/30,79
Рубль 0,3831/0,3837

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0900-27,1100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6929-30,7156 грн/євро, торги по рублю – 0,3835-0,3841 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:34

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі додав 7 копійок, у продажу — 8 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 5 копійок, у продажу — на 6 копійок.

Долар 27,17/27,20
Євро 30,81/30,85
Рубль 0,3829/0,3836

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1000-27,1200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,7693-30,7920 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3831-0,3837.
Ірина_
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