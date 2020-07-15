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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу додав 1 копійку. Євро подорожчало в купівлі на 7 копійок, у продажу — на 8 копійок.
Долар 27,10/27,12
Євро 30,76/30,79
Рубль 0,3831/0,3837
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0900-27,1100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6929-30,7156 грн/євро, торги по рублю – 0,3835-0,3841 грн/рубль.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:34
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі додав 7 копійок, у продажу — 8 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 5 копійок, у продажу — на 6 копійок.
Долар 27,17/27,20
Євро 30,81/30,85
Рубль 0,3829/0,3836
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1000-27,1200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,7693-30,7920 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3831-0,3837.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 17:40
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 9 копійок, у продажу — на 10 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 4 копійки, у продажу — на 2 копійки.
Долар 27,08/27,10
Євро 30,85/30,87
Рубль 0,3810/0,3815
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1700-27,2000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8162-30,8502 грн/євро, торги по рублю – 0,3829-0,3836 грн/рубль.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:31
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу — на 1 копійку. Євро подорожчало в купівлі на 1 копійку, у продажу — на 2 копійки.
Долар 27,06/27,09
Євро 30,86/30,89
Рубль 0,3818/0,3828
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0800-27,1000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,8522-30,8723 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3810-0,3815.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 17:47
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 9 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 17 копійок, у продажу — на 16 копійок.
Долар 27,15/27,17
Євро 31,03/31,05
Рубль 0,3821/0,3825
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0600-27,0900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8619-30,8961 грн/євро, торги по рублю – 0,3818-0,3828 грн/рубль.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:44
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро скинуло в купівлі 5 копійок, у продажу — 3 копійки.
Долар 27,19/27,22
Євро 30,98/31,02
Рубль 0,3815/0,3822
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1550-27,1750 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,0300-31,0528. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3821-0,3825.
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