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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу додав 1 копійку. Євро подорожчало в купівлі на 7 копійок, у продажу — на 8 копійок.

Долар 27,10/27,12
Євро 30,76/30,79
Рубль 0,3831/0,3837

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0900-27,1100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6929-30,7156 грн/євро, торги по рублю – 0,3835-0,3841 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:34

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі додав 7 копійок, у продажу — 8 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 5 копійок, у продажу — на 6 копійок.

Долар 27,17/27,20
Євро 30,81/30,85
Рубль 0,3829/0,3836

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1000-27,1200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,7693-30,7920 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3831-0,3837.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 9 копійок, у продажу — на 10 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 4 копійки, у продажу — на 2 копійки.

Долар 27,08/27,10
Євро 30,85/30,87
Рубль 0,3810/0,3815

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1700-27,2000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8162-30,8502 грн/євро, торги по рублю – 0,3829-0,3836 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 10:31

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 2 копійки, у продажу — на 1 копійку. Євро подорожчало в купівлі на 1 копійку, у продажу — на 2 копійки.

Долар 27,06/27,09
Євро 30,86/30,89
Рубль 0,3818/0,3828

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0800-27,1000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,8522-30,8723 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3810-0,3815.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:47

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 9 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 17 копійок, у продажу — на 16 копійок.

Долар 27,15/27,17
Євро 31,03/31,05
Рубль 0,3821/0,3825

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0600-27,0900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8619-30,8961 грн/євро, торги по рублю – 0,3818-0,3828 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:44

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро скинуло в купівлі 5 копійок, у продажу — 3 копійки.

Долар 27,19/27,22
Євро 30,98/31,02
Рубль 0,3815/0,3822

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1550-27,1750 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,0300-31,0528. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3821-0,3825.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:45

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 13 копійок, у продажу — на 12 копійок. Євро підскочило на 25 копійок у купівлі і на 24 копійки у продажу.

Долар 27,32/27,34
Євро 31,23/31,26
Рубль 0,3836/0,3841

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1900-27,2200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,9884-31,0226 грн/євро, торги по рублю – 0,3815-0,3822 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:27

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 5 копійок. Євро подешевшало в купівлі і в продажу на 8 копійок.

Долар 27,37/27,39
Євро 31,15/31,18
Рубль 0,3817/0,3824

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,3200-27,3450 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,2322-31,2608. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3836-0,3841.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:41

О сразу видно дела нового главы НБУ.
sergeykren4
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:28

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро в покупці подорожчав на 15 копійок, а в продажу на 14 копійок.

Долар 27,48/27,51
Євро 31,48/31,51
Рубль 0,3825/0,3834

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,42/27,45 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,33/31,37. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3819-0,3825.
Ірина_
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