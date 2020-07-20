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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 13 копійок, у продажу — на 12 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 4 копійки, у продажу — на 3 копійки.
Долар 27,61/27,63
Євро 31,52/31,54
Рубль 0,3857/0,3861
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4800-27,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,4838-31,5182 грн/євро, торги по рублю – 0,3825-0,3834 грн/рубль.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:23
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро в покупці подорожчало на 17 копійок, а в продажу на 18 копійок.
Долар 27,69/27,72
Євро 31,69/31,72
Рубль 0,3892/0,3899
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,61/27,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,52/31,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3857/0,3861.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 17:36
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 5 копійок. Євро зросло на 9 копійок в купівлі і в продажу.
Долар 27,74/27,77
Євро 31,78/31,81
Рубль 0,3917/0,3925
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6900-27,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,6939-31,7283 грн/євро, торги по рублю – 0,3892-0,3899 грн/рубль.
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