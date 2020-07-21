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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 13 копійок, у продажу — на 12 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 4 копійки, у продажу — на 3 копійки.

Долар 27,61/27,63
Євро 31,52/31,54
Рубль 0,3857/0,3861

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4800-27,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,4838-31,5182 грн/євро, торги по рублю – 0,3825-0,3834 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:23

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро в покупці подорожчало на 17 копійок, а в продажу на 18 копійок.

Долар 27,69/27,72
Євро 31,69/31,72
Рубль 0,3892/0,3899

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,61/27,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,52/31,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3857/0,3861.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:36

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 5 копійок. Євро зросло на 9 копійок в купівлі і в продажу.

Долар 27,74/27,77
Євро 31,78/31,81
Рубль 0,3917/0,3925

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6900-27,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,6939-31,7283 грн/євро, торги по рублю – 0,3892-0,3899 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро в покупці подорожчало на 20 копійок, а в продажу на 21 копійку.

Долар 27,74/27,77
Євро 31,98/32,02
Рубль 0,3920/0,3926

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,74/27,77 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,78/31,81. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3917/0,3925.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:30

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро в купівлі додало 26 копійок, у продажу — 24 копійки.

Долар 27,82/27,84
Євро 32,24/32,26
Рубль 0,3928/0,3935

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7400-27,7700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,9897-32,0243 грн/євро, торги по рублю – 0,3920-0,3926 грн/рубль.
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