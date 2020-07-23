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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 13 копійок, у продажу — на 12 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 4 копійки, у продажу — на 3 копійки.
Долар 27,61/27,63
Євро 31,52/31,54
Рубль 0,3857/0,3861
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4800-27,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,4838-31,5182 грн/євро, торги по рублю – 0,3825-0,3834 грн/рубль.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:23
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 8 копійок, а в продажу на 9 копійок. Євро в покупці подорожчало на 17 копійок, а в продажу на 18 копійок.
Долар 27,69/27,72
Євро 31,69/31,72
Рубль 0,3892/0,3899
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,61/27,63 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,52/31,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3857/0,3861.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 17:36
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 5 копійок. Євро зросло на 9 копійок в купівлі і в продажу.
Долар 27,74/27,77
Євро 31,78/31,81
Рубль 0,3917/0,3925
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6900-27,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,6939-31,7283 грн/євро, торги по рублю – 0,3892-0,3899 грн/рубль.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:37
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу не змінився. Євро в покупці подорожчало на 20 копійок, а в продажу на 21 копійку.
Долар 27,74/27,77
Євро 31,98/32,02
Рубль 0,3920/0,3926
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,74/27,77 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,78/31,81. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3917/0,3925.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:30
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 8 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро в купівлі додало 26 копійок, у продажу — 24 копійки.
Долар 27,82/27,84
Євро 32,24/32,26
Рубль 0,3928/0,3935
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7400-27,7700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,9897-32,0243 грн/євро, торги по рублю – 0,3920-0,3926 грн/рубль.
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Ірина_
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Додано: Чет 23 лип, 2020 00:43
плавная девальвация на уровне 5% в год - стабильность. А качать туда сюда качели убыток государства и населения. Нацбанк и нужен для стабилизации.
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maximxew
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Додано: Чет 23 лип, 2020 13:12
maximxew (Может 5% в год это и стабильность, но у нас 5% за месяц, из которых 3.8 % за неделю. ) Лучше так - когда человек с зеленой аватаркой рассуждает о правильной политике свеженазначенного главы НБУ на фоне провала - это вызывает недоверие.
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mokromenko_v
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подешевшав на 3 копійки. Євро в покупці подорожчало на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок
Долар 27,75/27,78
Євро 32,22/32,26
Рубль 0,3879/0,3887
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7800-27,8100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,1859-32,2178 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3889-0,3895.
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Ірина_
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:30
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 9 копійок. Євро в купівлі зріс на 11 копійок, в продажу — 10 копійок.
Долар 27,84/27,87
Євро 32,33/32,36
Рубль 0,3872/0,3877
Нагадаємо, що міжбанк відкрився в діапазоні 27,7500/27,780/$. Торги по євро відкрилися на рівні 32,2288/32,2609. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3879/0,3887.
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Ірина_
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