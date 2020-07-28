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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:25
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 18 копійок, у продажу — на 19 копійок. Євро в купівлі скинуло 8 копійок, у продажу — 9 копійок.
Долар 27,66/27,68
Євро 32,51/32,54
Рубль 0,3854/0,3860
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400-27,8700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5978-32,6329 грн/євро, торги по рублю – 0,3890-0,3898 грн/рубль.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці подешевшало на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 27,66/27,69
Євро 32,43/32,47
Рубль 0,3852/0,3861
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,66/27,68 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,51/32,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3854/0,3860.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 5 копійок, у продажу — на 4 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 8 копійок, у продажу — на 5 копійок.
Долар 27,71/27,73
Євро 32,51/32,52
Рубль 0,3816/0,3822
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6600-27,6900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,4396-32,4748 грн/євро, торги по рублю – 0,3852-0,3861 грн/рубль.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки. Євро в покупці додавло 7 копійок, а в продажу 9 копійок.
Долар 27,73/27,76
Євро 32,58/32,61
Рубль 0,3824/0,3832
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,71/27,73 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,51/32,52. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3816/0,3822.
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