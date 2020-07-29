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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:25
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 18 копійок, у продажу — на 19 копійок. Євро в купівлі скинуло 8 копійок, у продажу — 9 копійок.
Долар 27,66/27,68
Євро 32,51/32,54
Рубль 0,3854/0,3860
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400-27,8700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5978-32,6329 грн/євро, торги по рублю – 0,3890-0,3898 грн/рубль.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:40
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці подешевшало на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 27,66/27,69
Євро 32,43/32,47
Рубль 0,3852/0,3861
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,66/27,68 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,51/32,54. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3854/0,3860.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 5 копійок, у продажу — на 4 копійки. Євро в купівлі подорожчало на 8 копійок, у продажу — на 5 копійок.
Долар 27,71/27,73
Євро 32,51/32,52
Рубль 0,3816/0,3822
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6600-27,6900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,4396-32,4748 грн/євро, торги по рублю – 0,3852-0,3861 грн/рубль.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 2 копійки, а в продажу на 3 копійки. Євро в покупці додавло 7 копійок, а в продажу 9 копійок.
Долар 27,73/27,76
Євро 32,58/32,61
Рубль 0,3824/0,3832
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,71/27,73 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,51/32,52. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3816/0,3822.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 11 копійок, у продажу — на 12 копійок. Євро в купівлі скинуло 11 копійок, у продажу — 12 копійок.
Долар 27,62/27,64
Євро 32,47/32,49
Рубль 0,3813/0,3818
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7300-27,7600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5827-32,6152 грн/євро, торги по рублю – 0,3824-0,3832 грн/рубль.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 02:19
maximwe не девальвація а ревальвація єто харашо
Ми проста не росия ми не продаєм нефть
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dimagrupa
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:36
До відкриття міжбанку американський долар на купівлі і на продажу подорожчав на 3 копійки. Євро на купівлі і на продажу додав 4 копійки.
Долар 27,65/27,67
Євро 32,51/32,53
Рубль 0,3780/0,3785
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,62/27,64 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,47/32,49. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,381/0,3818.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 17:47
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 5 копійок, у продажу — на 6 копійок. Євро в купівлі зросло на 15 копійок, у продажу — на 16 копійок.
Долар 27,70/27,73
Євро 32,66/32,69
Рубль 0,3765/0,3771
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6500-27,6700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5164-32,5371 грн/євро, торги по рублю – 0,3780-0,3785 грн/рубль.
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