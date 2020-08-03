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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 сер, 2020 10:41
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в купівлі зросло на 16 копійок, а в продажу на 17 копійок.
Долар 27,85/27,88
Євро 32,79/32,83
Рубль 0,3815/0,3823
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,84/27,86 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,63/32,66. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3765/0,3772.
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Додано: Вів 04 сер, 2020 17:34
До закриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу знизився на 9 копійок. Євро в покупці подешевшало на 25 копійок, а в продажу на 26 копійок.
Долар 27,76/27,79
Євро 32,54/32,57
Рубль 0,3766/0,3774
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8500-27,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,7989-32,8342 грн/євро, торги по рублю – 0,3815-0,3823 грн/рубль.
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Ірина_
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- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 995 раз.
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