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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:41

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в купівлі зросло на 16 копійок, а в продажу на 17 копійок.

Долар 27,85/27,88
Євро 32,79/32,83
Рубль 0,3815/0,3823

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,84/27,86 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,63/32,66. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3765/0,3772.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 17:34

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу знизився на 9 копійок. Євро в покупці подешевшало на 25 копійок, а в продажу на 26 копійок.

Долар 27,76/27,79
Євро 32,54/32,57
Рубль 0,3766/0,3774

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8500-27,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,7989-32,8342 грн/євро, торги по рублю – 0,3815-0,3823 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 10:47

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу втратив 1 копійку. Євро в купівлі і в продажу додав 27 копійок.

Долар 27,76/27,78
Євро 32,81/32,84
Рубль 0,3787/0,3794

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,76/27,79 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,54/32,57. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3766/0,3774.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 17:33

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втратив 11 копійок. Євро в купівлі подорожчав на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок.

Долар 27,65/27,67
Євро 32,88/32,90
Рубль 0,3799/0,3803

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7600-27,7850 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8178-32,8474 грн / євро, торги по рублю — 0,3787-0,3794
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 10:45

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро в покупці знизилося на 8 копійок, а в продажу на 6 копійок.

Долар 27,63/27,66
Євро 32,80/32,84
Рубль 0,3785/0,3796

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,65/27,67 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,88/32,90. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3799/0,3803.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:34

dimagrupa- а шо вы продаёте? и за шо?
6333280
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:29

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 4 копійки, у продажу на 3 копійки. Євро в купівлі додало 1 копійку, у продажу подешевшало на 1 копійку.

Долар 27,67/27,69
Євро 32,81/32,83
Рубль 0,3772/0,3779

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6300-27,6600 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8078-32,8434 грн / євро, торги по рублю — 0,3785-0,3796 грн / рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в покупці знизилося на 6 копійок, а в продажу на 5 копійок.

Долар 27,68/27,71
Євро 32,75/32,78
Рубль 0,3759/0,3767

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,67/27,69 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,81/32,83. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3772/0,3779.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:27

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в покупці знизився на 1 копійку, а в продажу не змінився.

Долар 27,61/27,64
Євро 32,48/32,51
Рубль 0,3736/0,3743

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,6000-27,6200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,4907-32,5142 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743-0,3747.
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