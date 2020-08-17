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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 10:25
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро на покупці подорожчало на 8 копійок, а в продажу на 6 копійок.
Долар 27,31/27,33
Євро 32,40/32,41
Рубль 0,3739/0,3746
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,31/27,34 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,32/32,35. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3739/0,3747.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 17:30
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втратив 8 копійок. Євро в купівлі скинуло 7 копійок, у продажу — 5 копійок.
Долар 27,23/27,25
Євро 32,33/32,36
Рубль 0,3710/0,3714
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3100-27,3300 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,4005-32,4161 грн/євро, торги по рублю — 0,3739-0,3746 грн/рубль.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:33
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці подорожчало на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 27,24/27,26
Євро 32,37/32,39
Рубль 0,3700/0,3704
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,23/27,25 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,33/32,36. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3710/0,3714
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