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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 сер, 2020 10:25
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі не змінився, а в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро на покупці подорожчало на 8 копійок, а в продажу на 6 копійок.
Долар 27,31/27,33
Євро 32,40/32,41
Рубль 0,3739/0,3746
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,31/27,34 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,32/32,35. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3739/0,3747.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 17:30
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втратив 8 копійок. Євро в купівлі скинуло 7 копійок, у продажу — 5 копійок.
Долар 27,23/27,25
Євро 32,33/32,36
Рубль 0,3710/0,3714
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3100-27,3300 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,4005-32,4161 грн/євро, торги по рублю — 0,3739-0,3746 грн/рубль.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:33
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці подорожчало на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 27,24/27,26
Євро 32,37/32,39
Рубль 0,3700/0,3704
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,23/27,25 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,33/32,36. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3710/0,3714
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Додано: Вів 18 сер, 2020 17:47
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро підскочило на 24 копійки і в покупці, і в продажу.
Долар 27,27/27,29
Євро 32,61/32,63
Рубль 0,3731/0,3736
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2400-27,2600 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3774-32,3985 грн / євро, торги по рублю — 0,3700-0,3704 грн/ рубль.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 10:36
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці подешевшало на 6 копійок, а в продажу на 5 копійок.
Долар 27,28/27,30
Євро 32,55/32,58
Рубль 0,3730/0,3737
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,27/27,29 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,61/32,63. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3731/0,3736.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:32
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 15 копійок, у продажу — на 20 копійок. Євро купівлі і в продажу додало 20 копійок.
Долар 27,43/27,46
Євро 32,75/32,78
Рубль 0,3745/0,3750
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2800-27,3000 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5586-32,5825 грн / євро, торги по рублю — 0,3730-0,3737 грн / рубль.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:43
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 2 копійки. Євро в покупці і в продажу подешевшало на 26 копійок.
Долар 27,45/27,48
Євро 32,49/32,52
Рубль 0,3738/0,3745
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,43/7,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,75/32,78. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3745/0,3750.
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