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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 10:38

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в покупці подорожчало на 11 копійок, а в продажу на 10 копійок.

Долар 27,42/27,45
Євро 32,35/32,38
Рубль 0,3675/0,3683

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,43/27,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,24/32,28. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3659/0,3664.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 17:41

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 3 копійки, у продажу — на 2 копійки.

Долар 27,38/27,40
Євро 32,38/32,40
Рубль 0,3649/0,3653

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4200-27,4500 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3556-32,3882 грн / євро, торги по рублю — 0,3675-0,3683 грн/ рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, а в продажу додав 1 копійку. Євро в купівлі подешевшало на 5 копійок, у продажу — на 4 копійки.

Долар 27,38/27,41
Євро 32,33/32,36
Рубль 0,3622/0,3628

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,3800-27,4000 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 32,3850-32,4087. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3649-0,3653.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:44

Ошибка в базе по курсу НБУ Евро
За 25.08 на вашем сайте 32,4621

На сайте НБУ 32,2416
https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
sas1975kv
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