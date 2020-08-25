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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 сер, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в покупці подорожчало на 11 копійок, а в продажу на 10 копійок.
Долар 27,42/27,45
Євро 32,35/32,38
Рубль 0,3675/0,3683
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,43/27,46 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,24/32,28. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3659/0,3664.
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Додано: Вів 25 сер, 2020 17:41
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подешевшав на 4 копійки, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі подорожчало на 3 копійки, у продажу — на 2 копійки.
Долар 27,38/27,40
Євро 32,38/32,40
Рубль 0,3649/0,3653
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4200-27,4500 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3556-32,3882 грн / євро, торги по рублю — 0,3675-0,3683 грн/ рубль.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 10:37
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, а в продажу додав 1 копійку. Євро в купівлі подешевшало на 5 копійок, у продажу — на 4 копійки.
Долар 27,38/27,41
Євро 32,33/32,36
Рубль 0,3622/0,3628
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,3800-27,4000 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 32,3850-32,4087. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3649-0,3653.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:44
Ошибка в базе по курсу НБУ Евро
За 25.08 на вашем сайте 32,4621
На сайте НБУ 32,2416https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... riod=daily
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:44
Уважаемый пользователь!
Благодарю Вас за информацию. Ошибка связана с ситуацией - https://bank.gov.ua/ua/news/all/utochne ... 25-serpnya
С ув. Ирина
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:33
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 7 копійок, євро — на 11 копійок.
Долар 27,45/27,48
Євро 32,44/32,47
Рубль 0,3619/0,3625
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3800-27,4100 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3303-32,3657 грн / євро, торги по рублю — 0,3622-0,3628 грн/ рубль.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:36
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу додав 2 копійки. Євро в покупці подорожчало на 5 копійок, в продажу — на 6 копійок.
Долар 27,47/27,50
Євро 32,49/32,53
Рубль 0,3637/0,3644
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,45/27,48 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 32,44/32,47. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3619/0,3625.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу додав 2 копійки. Євро в купівлі скинуло 5 копійок, у продажу — 6 копійок.
Долар 27,49/27,52
Євро 32,44/32,47
Рубль 0,3668/0,3675
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4700-27,5000 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,4997-32,5325 грн / євро, торги по рублю — 0,3637-0,3644 грн / рубль.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу скинув 5 копійок. Євро в покупці і в продажу подорожчало на 12 копійок.
Долар 27,44/27,47
Євро 32,56/32,59
Рубль 0,3680/0,3687
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,49/27,52 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,44/32,47. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3668/0,3675.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:37
До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро в купівлі додав 9 копійок, у продажу — 8 копійок.
Долар 27,47/27,50
Євро 32,65/32,67
Рубль 0,3693/0,3698
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4450-27,4700 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5662-32,5959 грн / євро, торги по рублю — 0,3680-0,3687 грн/ рубль.
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