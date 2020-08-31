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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 558559560561
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 10:35

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в купівлі і в продажу додало 13 копійок.

Долар 27,53/27,55
Євро 32,97/33,00
Рубль 0,3737/0,3745

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,54/27,57 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,84/32,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3709/0,3715.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро в купівлі додало 4 копійки, у продажу — 3 копійки.

Долар 27,57/27,59
Євро 33,01/33,03
Рубль 0,3748/0,3754

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,5350-27,5550 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9786-33,0026 грн / євро, торги по рублю — 0,3737-0,3745 грн/ рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 558559560561
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