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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 10:35
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро в купівлі і в продажу додало 13 копійок.
Долар 27,53/27,55
Євро 32,97/33,00
Рубль 0,3737/0,3745
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,54/27,57 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,84/32,87. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3709/0,3715.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 17:43
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро в купівлі додало 4 копійки, у продажу — 3 копійки.
Долар 27,57/27,59
Євро 33,01/33,03
Рубль 0,3748/0,3754
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,5350-27,5550 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9786-33,0026 грн / євро, торги по рублю — 0,3737-0,3745 грн/ рубль.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 10:41
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу не змінився. Євро в покупці і в продажу втратило 20 копійок.
Долар 27,57/27,59
Євро 32,81/32,83
Рубль 0,3737/0,3741
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,57/27,59 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,01/33,03. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3748/0,3754
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:41
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 7 копійок, у продажу — на 8 копійок. Євро в купівлі подешевшало на 11 копійок, у продажу — на 9 копійок.
Долар 27,64/27,67
Євро 32,70/32,74
Рубль 0,3669/0,3675
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,5750-27,5950 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8170-32,8380 грн / євро, торги по рублю — 0,3737-0,3741 грн/ рубль.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 4 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро в купівлі подешевшало на 4 копійки, у продажу — на 5 копійок.
Долар 27,68/27,70
Євро 32,66/32,69
Рубль 0,3658/0,3664
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,6450-27,6750 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 32,7067-32,7422. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3669-0,3675.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 17:47
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу не змінився. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 12 копійок.
Долар 27,68/27,70
Євро 32,78/32,81
Рубль 0,3689/0,3693
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6800-27,7050 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,6679-32,6974 грн / євро. Торги по рублю — 0,3658-0,3664 грн/ рубль.
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