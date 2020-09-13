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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 559560561562
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втратив 1 копійку. Євро в купівлі і в продажу подешевшало на 11 копійок.

Долар 27,76/27,78
Євро 32,70/32,72
Рубль 0,3631/0,3636

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7700-27,7900 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8158-32,8366 грн / євро, торги по рублю — 0,3654-0,3660 грн/ рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:33

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 7 копійок. Євро в покупці подорожчало на 5 копійок, а в продажу на 4 копійки.

Долар 27,83/27,85
Євро 32,75/32,76
Рубль 0,3641/0,3647

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,76/27,78 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,70/32,72. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3631/0,3636.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:41

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втримав ранкові позиції. Євро в купівлі подорожчало на 14 копійок, у продажу — на 15 копійок.

Долар 27,83/27,85
Євро 32,89/32,91
Рубль 0,3683/0,3687

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8300-27,8500 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,7503-32,7627 грн / євро, торги по рублю — 0,3641-0,3647 грн/ рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:38

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 2 копійки. Євро в покупці і в продажу подешевшало на 16 копійок.

Долар 27,87/27,89
Євро 32,98/33,00
Рубль 0,3712/0,3718

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,85/27,87 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,14/33,16. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3723/0,3729.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:56

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 6 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро в купівлі втратило 9 копійок, у продажу — 10 копійок.

Долар 27,93/27,96
Євро 33,07/33,10
Рубль 0,3729/0,3735

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8700-27,8900 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9813-33,0022 грн / євро, торги по рублю — 0,3712-0,3718 грн/ рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро в покупці додало 4 копійки, а в продажу 3 копійки.

Долар 27,95/27,97
Євро 33,11/33,13
Рубль 0,3745/0,3750

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,93/27,96 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,07/33,10. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3729/0,3735.
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