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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:38
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втратив 1 копійку. Євро в купівлі і в продажу подешевшало на 11 копійок.
Долар 27,76/27,78
Євро 32,70/32,72
Рубль 0,3631/0,3636
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7700-27,7900 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8158-32,8366 грн / євро, торги по рублю — 0,3654-0,3660 грн/ рубль.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:33
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 7 копійок. Євро в покупці подорожчало на 5 копійок, а в продажу на 4 копійки.
Долар 27,83/27,85
Євро 32,75/32,76
Рубль 0,3641/0,3647
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,76/27,78 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,70/32,72. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3631/0,3636.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 17:41
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втримав ранкові позиції. Євро в купівлі подорожчало на 14 копійок, у продажу — на 15 копійок.
Долар 27,83/27,85
Євро 32,89/32,91
Рубль 0,3683/0,3687
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8300-27,8500 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,7503-32,7627 грн / євро, торги по рублю — 0,3641-0,3647 грн/ рубль.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 2 копійки. Євро в покупці і в продажу подешевшало на 16 копійок.
Долар 27,87/27,89
Євро 32,98/33,00
Рубль 0,3712/0,3718
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,85/27,87 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,14/33,16. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3723/0,3729.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:56
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 6 копійок, у продажу — на 7 копійок. Євро в купівлі втратило 9 копійок, у продажу — 10 копійок.
Долар 27,93/27,96
Євро 33,07/33,10
Рубль 0,3729/0,3735
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8700-27,8900 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9813-33,0022 грн / євро, торги по рублю — 0,3712-0,3718 грн/ рубль.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 10:37
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подорожчав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Євро в покупці додало 4 копійки, а в продажу 3 копійки.
Долар 27,95/27,97
Євро 33,11/33,13
Рубль 0,3745/0,3750
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,93/27,96 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,07/33,10. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3729/0,3735.
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Додано: Пон 14 вер, 2020 17:41
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро додало 12 копійок у купівлі і в продажу.
Долар 27,98/28,00
Євро 33,23/33,25
Рубль 0,3716/0,3720
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9500-27,9700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,1123-33,1332 грн/євро, торги по рублю - 0,3745-0,3750 грн/рубль.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:32
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу додав 1 копійку. Євро в покупці подорожчало на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 28,18/28,20
Євро 33,41/33,43
Рубль 0,3721/0,3727
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,17/28,19 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,33/33,36. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3726/0,3730.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:22
До закриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 5 копійок. Курс євро знизився в покупці і в продажу на 23 копійки.
Долар 28,23/28,25
Євро 33,18/33,20
Рубль 0,3699/0,3703
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1800/28,2000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4158/33,4367 грн/євро, торги по рублю - 0,3721/0,3727 грн/рубль.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 10:31
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу втратив 2 копійки. Євро в покупці і в продажу подешевшало на 4 копійки.
Долар 28,21/28,23
Євро 33,14/33,16
Рубль 0,3696/0,3701
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,23/28,25 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,18/33,20. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3699/0,3703.
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