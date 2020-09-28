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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:28
До закриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 2 копійки, а в продажу на 1 копійку. Курс євро знизився в покупці на 8 копійок, а в продажу на 7 копійок.
Долар 28,19/28,22
Євро 33,06/33,09
Рубль 0,3710/0,3716
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2100/28,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,1439/33,1646 грн/євро, торги по рублю - 0,3696/0,3701 грн/рубль.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 10:39
До відкриття міжбанку американський долар в покупці подешевшав на 3 копійки, а в продажу на 4 копійки. Євро в покупці і в продажу подешевшало на 14 копійок.
Долар 28,16/28,18
Євро 32,92/32,95
Рубль 0,3692/0,3698
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,19/28,22 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,06/33,09. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3710/0,3716.
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Додано: Сер 23 вер, 2020 17:26
До закриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 6 копійок. Курс євро додав у купівлі і в продажу 5 копійок.
Долар 28,22/28,24
Євро 32,97/33,00
Рубль 0,3676/0,3682
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1650/28,1850 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9277/32,9510 грн/євро, торги по рублю - 0,3692/0,3698 грн/рубль.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 10:30
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу не змінився. Євро в покупці подешевшало на 9 копійок, а в продажу на 11 копійок.
Долар 28,22/28,24
Євро 32,88/32,89
Рубль 0,3653/0,3659
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,22/28,24 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,97/33,00. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3676/0,3682.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 17:33
До закриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 4 копійки. Курс євро додав у купівлі 1 копійку, а в продажу 2 копійки.
Долар 28,26/28,28
Євро 32,89/32,91
Рубль 0,3656/0,3660
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2200/28,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8847/32,8967 грн/євро, торги по рублю - 0,3653/0,3659 грн/рубль.
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 10:45
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу не змінився. Курс євро додав у купівлі і в продажу 9 копійок.
Долар 28,26/28,28
Євро 32,98/33,00
Рубль 0,3674/0,3680
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2650-28,2850 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,89/32,91. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3656-0,3660.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:35
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці і в продажу подешевшало на 2 копійки.
Долар 28,29/28,32
Євро 32,89/32,92
Рубль 0,3619/0,3627
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,29/28,31 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,91/32,94. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3619/0,3624.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:52
До закриття міжбанку американський долар у купівлі втратив 2 копійки, у продажу — 3 копійки. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 8 копійок.
Долар 28,27/28,29
Євро 32,97/33,00
Рубль 0,3580/0,3585
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2950-28,3200 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8985-32,9248 грн / євро, торги по рублю — 0,3619-0,3627 грн/ рубль.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:38
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці і в продажу додало 6 копійок.
Долар 28,28/28,30
Євро 33,03/33,06
Рубль 0,3568/0,3574
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2700-28,2900 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,9797-33,0031.Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3580-0,3585.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:34
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подорожчав на 4 копійки, євро — на 16 копійок.
Долар 28,32/28,34
Євро 33,19/33,22
Рубль 0,3596/0,3601
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2800/28,3050 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,0366/33,0659 грн / євро, торги по рублю — 0,3568/0,3574 грн/ рубль.
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