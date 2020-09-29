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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в купівлі додало 3 копійки, а в продажу 2 копійки.

Долар 28,31/28,33
Євро 33,22/33,24
Рубль 0,3565/0,3570

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3200-28,3400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1995-33,2201. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3596-0,3601.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 17:48

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 3 копійки, євро — на 15 копійок.

Долар 28,28/28,30
Євро 33,07/33,09
Рубль 0,3635/0,3639

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3100-28,3350 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2217-33,2482 грн / євро, торги по рублю — 0,3565-0,3570 грн / рубль.
Ірина_
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