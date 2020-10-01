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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:37
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро в купівлі додало 3 копійки, а в продажу 2 копійки.
Долар 28,31/28,33
Євро 33,22/33,24
Рубль 0,3565/0,3570
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3200-28,3400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1995-33,2201. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3596-0,3601.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 17:48
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу подешевшав на 3 копійки, євро — на 15 копійок.
Долар 28,28/28,30
Євро 33,07/33,09
Рубль 0,3635/0,3639
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3100-28,3350 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2217-33,2482 грн / євро, торги по рублю — 0,3565-0,3570 грн / рубль.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 10:44
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу не змінився. Євро в покупці і в продажу додало 17 копійок.
Долар 28,28/28,30
Євро 33,24/33,26
Рубль 0,3665/0,3669
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2800-28,3000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,0762-33,0968. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3635-0,3639.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 17:41
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 6 копійок, у продажу — на 5 копійок. Євро в купівлі додало 2 копійки, у продажу — 1 копійку.
Долар 28,34/28,35
Євро 33,26/33,27
Рубль 0,3660/0,3663
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2800-28,3000 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2403-33,2638 грн / євро, торги по рублю — 0,3665-0,3669 грн/ рубль.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:35
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро в покупці і в продажу додало 1 копійку.
Долар 28,34/28,36
Євро 33,25/33,28
Рубль 0,3640/0,3645
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,34/28,35 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,26/33,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3660/0,3663.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:54
До закриття міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 2 копійки, у продажу — на 1 копійку. Євро в купівлі подешевшало на 3 копійки, у продажу — на 5 копійок.
Долар 28,36/28,37
Євро 33,22/33,23
Рубль 0,3617/0,3620
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3400-28,3600 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2598-33,2832 грн / євро, торги по рублю — 0,3640-0,3645 грн/рубль.
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