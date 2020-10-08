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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:34
До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу не змінився. Євро в купівлі та у продажу додало 4 копійки.
Долар 28,30/28,32
Євро 33,33/33,35
Рубль 0,3635/0,3641
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,30-28,32 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,29-33,31. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3617-0,3622.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 17:40
До закриття міжбанку американський долар у купівлі та у продажу подешевшав на 9 копійок. Євро в купівлі і в продажу втратило 20 копійок.
Долар 28,21/28,23
Євро 33,13/33,15
Рубль 0,3639/0,3643
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3000/28,3200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3317/33,3552 грн / євро, торги по рублю — 0,3635/0,3641 грн/рубль.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:42
До відкриття міжбанку американський долар в купівлі додав 1 копійку, а в продажу 2 копійки. Євро в покупці подорожчало на 9 копійок, а в продажу на 11 копійок.
Долар 28,22/28,25
Євро 33,22/33,26
Рубль 0,3649/0,3657
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2150-28,2350 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,1328-33,1563 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3639-0,3643.
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