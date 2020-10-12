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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:34

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в покупці і в продажу не змінився. Євро в купівлі та у продажу додало 4 копійки.

Долар 28,30/28,32
Євро 33,33/33,35
Рубль 0,3635/0,3641

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,30-28,32 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,29-33,31. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3617-0,3622.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 17:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі та у продажу подешевшав на 9 копійок. Євро в купівлі і в продажу втратило 20 копійок.

Долар 28,21/28,23
Євро 33,13/33,15
Рубль 0,3639/0,3643

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3000/28,3200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3317/33,3552 грн / євро, торги по рублю — 0,3635/0,3641 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:42

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар в купівлі додав 1 копійку, а в продажу 2 копійки. Євро в покупці подорожчало на 9 копійок, а в продажу на 11 копійок.

Долар 28,22/28,25
Євро 33,22/33,26
Рубль 0,3649/0,3657

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2150-28,2350 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,1328-33,1563 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3639-0,3643.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:50

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар у купівлі додав 1 копійку, у продажу не змінився. Євро в купівлі подорожчало на 12 копійок, а в продажу — на 9 копійок.

Долар 28,23/28,25
Євро 33,34/33,35
Рубль 0,3669/0,3672

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2200-28,2500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2290-33,2615 грн / євро, торги по рублю — 0,3649-0,3657 грн/ рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:25

Доброго дня, чи можливо скачати щоденний архів курсу гривні до далара за останні 5 років? Ще мене цікавлять аналогічні дані для ціни нафти brent, urals та курс російського рубля до долара, буду вдячний, якщо підкажете, де їх знайти (у вигляді таблиці excel).
verden_kma
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:30

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу не змінився. Євро в купівлі і в продажу подорожчало на 2 копійки.

Долар 28,23/28,25
Євро 33,36/33,37
Рубль 0,3666/0,3673

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2350-28,2500 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,3427-33,3519. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3669-0,3672.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:31

Доброго вечора, шановний verden_kma!
На жаль, такої можливості наразі немає.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:45

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі і в продажу подорожчав на 6 копійок. Євро в купівлі зросло на 6 копійок, а в продажу — на 7 копійок.

Долар 28,29/28,31
Євро 33,42/33,44
Рубль 0,3668/0,3672

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2300-28,2500 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3650-33,3773 грн / євро, торги по рублю — 0,3666-0,3673 грн/ рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:35

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу не змінився. Євро в купівлі і в продажу знизилося на 8 копійок.

Долар 28,29/28,31
Євро 33,34/33,36
Рубль 0,3661/0,3667

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2950-28,3150 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,4248-33,4485. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3668-0,3672.
Ірина_
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