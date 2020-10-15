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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 10:46

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втратив 1 копійку. Євро в купівлі подешевшало на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок.

Долар 28,32/28,34
Євро 33,23/33,26
Рубль 0,3633/0,3638

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3300-28,3500 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,3047-33,3225. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3669-0,3673.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:23

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро в купівлі знизилося на 9 копійок, а в продажу на 11 копійок.

Долар 28,33/28,34
Євро 33,14/33,15
Рубль 0,3624/0,3627

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3250-28,3450 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2393-33,2628 грн/євро, торги по рублю — 0,3633-0,3638 грн/ рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:04

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, у продажу зріс на 1 копійку. Євро додав у купівлі 2 копійки, у продажу — 3 копійки.

Долар 28,33/28,35
Євро 33,16/33,18
Рубль 0,3624/0,3631

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3300/28,3450 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1404/33,1579. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3624/0,3627.
Ірина_
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