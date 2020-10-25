|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:46
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу втратив 1 копійку. Євро в купівлі подешевшало на 7 копійок, у продажу — на 6 копійок.
Долар 28,32/28,34
Євро 33,23/33,26
Рубль 0,3633/0,3638
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3300-28,3500 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,3047-33,3225. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3669-0,3673.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 жов, 2020 16:23
До закриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро в купівлі знизилося на 9 копійок, а в продажу на 11 копійок.
Долар 28,33/28,34
Євро 33,14/33,15
Рубль 0,3624/0,3627
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3250-28,3450 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2393-33,2628 грн/євро, торги по рублю — 0,3633-0,3638 грн/ рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:04
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі не змінився, у продажу зріс на 1 копійку. Євро додав у купівлі 2 копійки, у продажу — 3 копійки.
Долар 28,33/28,35
Євро 33,16/33,18
Рубль 0,3624/0,3631
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3300/28,3450 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1404/33,1579. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3624/0,3627.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:49
До закриття міжбанку американський долар у купівлі зріс на 2 копійки, у продажу — на 1 копійку. Євро додало по 8 копійок у купівлі і в продажу.
Долар 28,35/28,36
Євро 33,24/33,26
Рубль 0,3631/0,3634
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3350-28,3500 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,1632-33,1808 грн / євро. Торги по рублю — 0,3624-0,3631 грн/ рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 09:34
До відкриття міжбанку американський долар у купівлі зріс на 2 копійки, у продажу — на 3 копійки. Євро втратило 4 копійки в купівлі і в продажу.
Долар 28,37/28,39
Євро 33,20/33,22
Рубль 0,3634/0,3640
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3500-28,3650 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2488-33,2636 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3631-0,3634.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 жов, 2020 16:53
До закриття міжбанку долар не змінився ні в купівлі, ні в продажу. Євро додав в купівлі та продажу по 23 копійки.
Долар 28,37/28,39
Євро 33,43/33,45
Рубль 0,3654/0,3660
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3700-28,3900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2070-33,2276 грн/євро, торги по рублю — 0,3634-0,3640 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 10:33
До відкриття міжбанку американський долар в покупці не змінився, а в продажу додав 1 копійку. Євро втратило 3 копійки в покупці і 1 копійку в продажу.
Долар 28,31/28,33
Євро 33,48/33,51
Рубль 0,3702/0,3705
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,31/28,32 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,51/33,52. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3706/0,3709.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 1058 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|