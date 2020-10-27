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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:42
До відкриття міжбанку долар і в купівлі, і в продажу не змінився. Євро втратив у купівлі — 16 копійок, у продажу — 15 копійок.
Долар 28,36/28,38
Євро 33,38/33,40
Рубль 0,3657/0,3660
Нагадаємо, що міжбанк закрився у діапазоні 28,3650-28,3800 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5416-33,5593. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3678-0,3681.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:42
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу підскочив на 3 копійки. Євро втратило в купівлі 8 копійок, у продажу — 7 копійок.
Долар 28,39/28,41
Євро 33,30/33,33
Рубль 0,3605/0,3609
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3650-28,3800 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3856-33,4032 грн / євро, торги по рублю — 0,3657-0,3660 грн/ рубль.
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Ірина_
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