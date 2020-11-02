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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:42
До відкриття міжбанку долар і в купівлі, і в продажу не змінився. Євро втратив у купівлі — 16 копійок, у продажу — 15 копійок.
Долар 28,36/28,38
Євро 33,38/33,40
Рубль 0,3657/0,3660
Нагадаємо, що міжбанк закрився у діапазоні 28,3650-28,3800 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5416-33,5593. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3678-0,3681.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 17:42
До закриття міжбанку американський долар у купівлі і в продажу підскочив на 3 копійки. Євро втратило в купівлі 8 копійок, у продажу — 7 копійок.
Долар 28,39/28,41
Євро 33,30/33,33
Рубль 0,3605/0,3609
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3650-28,3800 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3856-33,4032 грн / євро, торги по рублю — 0,3657-0,3660 грн/ рубль.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 10:33
До відкриття міжбанку долар додав 1 копійку в покупці і в продажу. Євро подорожчало в покупці на 4 копійки, в продажу на 3 копійки.
Долар 28,40/28,42
Євро 33,34/33,36
Рубль 0,3601/0,3605
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3900-28,4100 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,3099-33,3334 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3605-0,3609.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 17:38
До закриття міжбанку долар додав 4 копійки і в купівлі, і в продажу. Євро втратило в купівлі 12 копійок, у продажу — 13 копійок.
Долар 28,44/28,46
Євро 33,22/33,23
Рубль 0,3604/0,3607
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4050-28,4250 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3446-33,3681 грн / євро, торги по рублю — 0,3601-0,3605 грн/ рубль.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:48
До відкриття міжбанку долар не змінився в покупці і в продажу. Євро подешевшав в покупці на 1 копійку, а в продажу не змінився.
Долар 28,44/28,46
Євро 33,21/33,23
Рубль 0,3587/0,3591
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4450-28,4600 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2209-33,2384 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3604-0,3607.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:01
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 1 копійку. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 13 копійок.
Долар 28,51/28,53
Євро 33,14/33,17
Рубль 0,3530/0,3534
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,5000-28,5200 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2794-33,3028 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3589-0,3593.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:33
До закриття міжбанку долар додав у купівлі 10 копійок, у продажу — 9 копійок. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі й на 12 копійок у продажу.
Долар 28,61/28,62
Євро 33,27/33,29
Рубль 0,3552/0,3557
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,5100-28,5300 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,1485-33,1718 грн / євро, торги по рублю — 0,3530-0,3534 грн/ рубль.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:40
До відкриття міжбанку долар додав в покупці 3 копійки, а в продажу 4 копійки. Євро підскочило в покупці і в продажу на 15 копійок.
Долар 28,64/28,66
Євро 33,42/33,44
Рубль 0,3584/0,3587
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,6100-28,6250 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,2791-33,2937 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3552-0,3557.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:00
До закриття міжбанку долар подешевшав у купівлі на 12 копійок, у продажу — на 11 копійок. Євро скинуло 2 копійки в купівлі, а в продажу не змінилося.
Долар 28,52/28,55
Євро 33,40/33,44
Рубль 0,3595/0,3601
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,6450-28,6600 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4287-33,4462 грн / євро, торги по рублю — 0,3584-0,3587 грн/ рубль.
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