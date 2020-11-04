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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:50

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив у купівлі 8 копійок, у продажу 9 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.

Долар 28,43/28,44
Євро 33,28/33,29
Рубль 0,3599/0,3605

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,5100-28,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2455-33,2688 грн / євро, торги по рублю — 0,3604-0,3611 грн/ рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:48

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив в купівлі 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро подорожчало в покупці на 10 копійок, а в продажу на 11 копійок.

Долар 28,42/28,44
Євро 33,38/33,40
Рубль 0,3616/0,3620

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4300-28,4450 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2801-33,2977 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3599-0,3605.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:50

Міжбанк закриття

До відкриття міжбанку долар втратив і в купівлі, і в продажу по 22 копійки. Євро подешевшав у купівлі на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки.

Долар 28,20/28,22
Євро 33,35/33,38
Рубль 0,3652/0,3657

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4200-28,4400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3821-33,4056 грн/євро, торги по рублю — 0,3616-0,3620 грн/рубль.
Ірина_
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