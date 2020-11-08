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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:50
До закриття міжбанку долар втратив у купівлі 8 копійок, у продажу 9 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 28,43/28,44
Євро 33,28/33,29
Рубль 0,3599/0,3605
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,5100-28,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2455-33,2688 грн / євро, торги по рублю — 0,3604-0,3611 грн/ рубль.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:48
До відкриття міжбанку долар втратив в купівлі 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро подорожчало в покупці на 10 копійок, а в продажу на 11 копійок.
Долар 28,42/28,44
Євро 33,38/33,40
Рубль 0,3616/0,3620
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4300-28,4450 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2801-33,2977 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3599-0,3605.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:50
До відкриття міжбанку долар втратив і в купівлі, і в продажу по 22 копійки. Євро подешевшав у купівлі на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки.
Долар 28,20/28,22
Євро 33,35/33,38
Рубль 0,3652/0,3657
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4200-28,4400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3821-33,4056 грн/євро, торги по рублю — 0,3616-0,3620 грн/рубль.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 10:47
До відкриття міжбанку долар додав в покупці 2 копійки, а в продажу 1 копійку. Євро подорожчав в покупці на 10 копійок, а в продажу на 8 копійок.
Долар 28,14/28,16
Євро 33,45/33,47
Рубль 0,3653/0,3657
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,12/28,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,35/33,39. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3615/0,3620.
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