|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:50
До закриття міжбанку долар втратив у купівлі 8 копійок, у продажу 9 копійок. Євро подорожчало в купівлі на 4 копійки, а в продажу на 3 копійки.
Долар 28,43/28,44
Євро 33,28/33,29
Рубль 0,3599/0,3605
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,5100-28,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2455-33,2688 грн / євро, торги по рублю — 0,3604-0,3611 грн/ рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:48
До відкриття міжбанку долар втратив в купівлі 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро подорожчало в покупці на 10 копійок, а в продажу на 11 копійок.
Долар 28,42/28,44
Євро 33,38/33,40
Рубль 0,3616/0,3620
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4300-28,4450 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2801-33,2977 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3599-0,3605.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:50
До відкриття міжбанку долар втратив і в купівлі, і в продажу по 22 копійки. Євро подешевшав у купівлі на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки.
Долар 28,20/28,22
Євро 33,35/33,38
Рубль 0,3652/0,3657
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4200-28,4400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3821-33,4056 грн/євро, торги по рублю — 0,3616-0,3620 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 10:47
До відкриття міжбанку долар додав в покупці 2 копійки, а в продажу 1 копійку. Євро подорожчав в покупці на 10 копійок, а в продажу на 8 копійок.
Долар 28,14/28,16
Євро 33,45/33,47
Рубль 0,3653/0,3657
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,12/28,15 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,35/33,39. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3615/0,3620.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:57
До закриття міжбанку долар скинув у купівлі і в продажу 4 копійки. Євро подешевшало в купівлі на 10 копійок, у продажу на 9 копійок.
Долар 28,10/28,12
Євро 33,35/33,38
Рубль 0,3693/0,3697
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1400-28,1600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4528-33,4766 грн / євро, торги по рублю — 0,3653-0,3657 грн / рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:40
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 2 копійки. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 13 копійок.
Долар 28,12/28,14
Євро 33,22/33,25
Рубль 0,3672/0,3676
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,10/28,12 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,35/33,38. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3693/0,3697.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:20
До закриття міжбанку долар подорожчав у купівлі та в продажу на 3 копійки. Євро також додало і в купівлі та в продажу — 3 копійки.
Долар 28,15/28,17
Євро 33,25/33,28
Рубль 0,3673/0,3678
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1200-28,1400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2265-33,2502 грн / євро, торги по рублю — 0,3672-0,3676 грн / рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:54
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 1 копійку. Євро подешевшало в покупці на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки.
Долар 28,16/28,18
Євро 33,24/33,26
Рубль 0,3687/0,3692
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1500-28,1750 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2535-33,2831 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3673-0,3678.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лис, 2020 10:45
До відкриття міжбанку долар додав в покупці 3 копійки, а в продажу 4 копійки. Євро подорожчало в покупці на 9 копійок, а в продажу на 10 копійок.
Долар 28,21/28,23
Євро 33,20/33,22
Рубль 0,3653/0,3657
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1800-28,1950 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1115-33,1291. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3668-0,3671.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2168
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 455 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|