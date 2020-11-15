RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 566567568569
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:47

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив в покупці 4 копійки, а в продажу 3 копійки. Євро подорожчало в покупці і в продажу на 1 копійку.

Долар 28,14/28,16
Євро 33,25/33,27
Рубль 0,3641/0,3647

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1800-28,1950 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2467-33,2616 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3651-0,3654.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 14.09.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:49

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив у купівлі 3 копійки, у продажу 4 копійки. Євро також подешевшало на 3 копійки в купівлі й на 4 копійки в продажу.

Долар 28,11/28,12
Євро 33,22/33,23
Рубль 0,3619/0,3624

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1450-28,1650 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2533-33,2769 грн / євро, торги по рублю — 0,3641-0,3647 грн/ рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 14.09.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:48

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав в купівлі 1 копійку, а в продажу 2 копійки. Євро подорожчало в покупці на 11 копійок, а в продажу на 12 копійок.

Долар 28,12/28,14
Євро 33,33/33,35
Рубль 0,3654/0,3658

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1100-28,1250 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2203-33,2325 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3619-0,3624.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 14.09.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 566567568569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lrs7719, Nazarkino і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.