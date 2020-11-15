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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:47
До відкриття міжбанку долар втратив в покупці 4 копійки, а в продажу 3 копійки. Євро подорожчало в покупці і в продажу на 1 копійку.
Долар 28,14/28,16
Євро 33,25/33,27
Рубль 0,3641/0,3647
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1800-28,1950 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2467-33,2616 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3651-0,3654.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:49
До закриття міжбанку долар втратив у купівлі 3 копійки, у продажу 4 копійки. Євро також подешевшало на 3 копійки в купівлі й на 4 копійки в продажу.
Долар 28,11/28,12
Євро 33,22/33,23
Рубль 0,3619/0,3624
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1450-28,1650 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2533-33,2769 грн / євро, торги по рублю — 0,3641-0,3647 грн/ рубль.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 10:48
До відкриття міжбанку долар додав в купівлі 1 копійку, а в продажу 2 копійки. Євро подорожчало в покупці на 11 копійок, а в продажу на 12 копійок.
Долар 28,12/28,14
Євро 33,33/33,35
Рубль 0,3654/0,3658
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1100-28,1250 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2203-33,2325 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3619-0,3624.
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