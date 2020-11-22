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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:47
До відкриття міжбанку долар втратив в покупці 4 копійки, а в продажу 3 копійки. Євро подорожчало в покупці і в продажу на 1 копійку.
Долар 28,14/28,16
Євро 33,25/33,27
Рубль 0,3641/0,3647
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1800-28,1950 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2467-33,2616 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3651-0,3654.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:49
До закриття міжбанку долар втратив у купівлі 3 копійки, у продажу 4 копійки. Євро також подешевшало на 3 копійки в купівлі й на 4 копійки в продажу.
Долар 28,11/28,12
Євро 33,22/33,23
Рубль 0,3619/0,3624
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1450-28,1650 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2533-33,2769 грн / євро, торги по рублю — 0,3641-0,3647 грн/ рубль.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 10:48
До відкриття міжбанку долар додав в купівлі 1 копійку, а в продажу 2 копійки. Євро подорожчало в покупці на 11 копійок, а в продажу на 12 копійок.
Долар 28,12/28,14
Євро 33,33/33,35
Рубль 0,3654/0,3658
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1100-28,1250 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2203-33,2325 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3619-0,3624.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 17:50
До закриття міжбанку долар втратив у купівлі і в продажу 1 копійку, а євро — по 8 копійок.
Долар 28,11/28,13
Євро 33,25/33,27
Рубль 0,3665/0,3669
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1200-28,1400 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,3362-33,3599 грн / євро, торги по рублю — 0,3654-0,3658 грн/ рубль.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 10:44
До відкриття міжбанку долар втратив у купівлі і в продажу 2 копійки. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі і в продажу.
Долар 28,09/28,11
Євро 33,27/33,29
Рубль 0,3680/0,3684
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1150-28,1300 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,2544-33,2721. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3665-0,3669.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:39
До закриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 3 копійки, а євро — по 11 копійок.
Долар 28,12/28,14
Євро 33,38/33,40
Рубль 0,3683/0,3686
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0900-28,1100 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2782-33,2962 грн / євро, торги по рублю — 0,3680-0,3684 грн/ рубль.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:42
До відкриття міжбанку долар додав в купівлі 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро подорожчало на 4 копійки в покупці, а в продажу на 3 копійки.
Долар 28,13/28,14
Євро 33,42/33,43
Рубль 0,3704/0,3708
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1250-28,1400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,3871-33,4049. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3683-0,3686.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:48
До закриття міжбанку долар додав у купівлі 4 копійки, у продажу 5 копійок. Євро в купівлі й у продажу не змінилося.
Долар 28,17/28,19
Євро 33,42/33,43
Рубль 0,3705/0,3708
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1300-28,1450 грн / $, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4212-33,4390 грн/євро, торги по рублю — 0,3704-0,3708 грн/рубль.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:30
До відкриття міжбанку долар додав в купівлі 1 копійку, а в продажу 2 копійки. Євро подорожчав на 1 копійку в покупці і на 2 копійки в продажу.
Долар 28,32/28,34
Євро 33,61/33,63
Рубль 0,3744/0,3748
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,3100-28,3250 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,6011-33,6189. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3716-0,3720.
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