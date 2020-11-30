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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:40
До закриття міжбанку долар втратив 3 копійки в купівлі та 4 копійки у продажу. Євро подорожчав на 1 копійку в покупці і в продажу.
Долар 28,34/28,35
Євро 33,62/33,64
Рубль 0,3729/0,3733
Нагадаємо, відкрилися торги сьогодні по долару в діапазоні 28,3700-28,3900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,6127-33,6364 грн/євро, торги по рублю — 0,3739-0,3743 грн/рубль
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:38
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 1 копійку. Євро додало 7 копійок в покупці і в продажу.
Долар 28,42/28,44
Євро 33,90/33,92
Рубль 0,3765/0,3769
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4150-28,4350 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,8337-33,8575. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3744-0,3748.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:47
До закриття міжбанку долар зміцнився на 3 копійки у купівлі і на 2 копійки в продажу. Євро втратив по 5 копійок.
Долар 28,45/28,46
Євро 33,85/33,87
Рубль 0,3756/0,3761
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,4250-28,4450 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,9081-33,9263 грн/євро, торги по рублю — 0,3765-0,3769 грн/рубль.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:37
До відкриття міжбанку долар втратив в покупці 3 копійки, а в продажу 4 копійки. Євро додало 4 копійки в покупці і в продажу.
Долар 28,48/28,50
Євро 34,09/34,12
Рубль 0,3738/0,3742
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,5150-28,5400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,0526-34,0824. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3750-0,3754.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:36
До закриття міжбанку долар додав по 1 копійці. Євро додав у купівлі 8 копійок, у продажу — 7 копійок.
Долар 28,49/28,51
Євро 34,17/34,19
Рубль 0,3743/0,3747
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,4800-28,5000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0962-34,1202 грн/євро, торги по рублю — 0,3738-0,3742 грн/рубль.
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