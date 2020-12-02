|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 17:40
До закриття міжбанку долар втратив 3 копійки в купівлі та 4 копійки у продажу. Євро подорожчав на 1 копійку в покупці і в продажу.
Долар 28,34/28,35
Євро 33,62/33,64
Рубль 0,3729/0,3733
Нагадаємо, відкрилися торги сьогодні по долару в діапазоні 28,3700-28,3900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,6127-33,6364 грн/євро, торги по рублю — 0,3739-0,3743 грн/рубль
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:38
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 1 копійку. Євро додало 7 копійок в покупці і в продажу.
Долар 28,42/28,44
Євро 33,90/33,92
Рубль 0,3765/0,3769
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4150-28,4350 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,8337-33,8575. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3744-0,3748.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:47
До закриття міжбанку долар зміцнився на 3 копійки у купівлі і на 2 копійки в продажу. Євро втратив по 5 копійок.
Долар 28,45/28,46
Євро 33,85/33,87
Рубль 0,3756/0,3761
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,4250-28,4450 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,9081-33,9263 грн/євро, торги по рублю — 0,3765-0,3769 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:37
До відкриття міжбанку долар втратив в покупці 3 копійки, а в продажу 4 копійки. Євро додало 4 копійки в покупці і в продажу.
Долар 28,48/28,50
Євро 34,09/34,12
Рубль 0,3738/0,3742
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,5150-28,5400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,0526-34,0824. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3750-0,3754.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 лис, 2020 17:36
До закриття міжбанку долар додав по 1 копійці. Євро додав у купівлі 8 копійок, у продажу — 7 копійок.
Долар 28,49/28,51
Євро 34,17/34,19
Рубль 0,3743/0,3747
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,4800-28,5000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0962-34,1202 грн/євро, торги по рублю — 0,3738-0,3742 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:43
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 1 копійку. Євро подешевшало на 6 копійок в покупці і на 5 копійок в продажу.
Долар 28,50/28,52
Євро 34,11/34,14
Рубль 0,3733/0,3737
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4950/28,5100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,1769-34,1948. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743-0,3747
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:41
До закриття міжбанку долар додав всього по 1 копійці. Євро додав 8 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
Долар 28,51/28,53
Євро 34,19/34,21
Рубль 0,3765/0,3769
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,5050-28,5250 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1176-34,1415 грн/євро, торги по рублю — 0,3733-0,3737 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:43
До відкриття міжбанку долар втратив в покупці і в продажу 4 копійки. Євро подорожчало на 17 копійок в покупці і в продажу.
Долар 28,47/28,49
Євро 34,36/34,38
Рубль 0,3765/0,3769
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,51/28,53 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,1948-34,2160. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3765-0,3769.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:54
До закриття міжбанку долар втратив по 17 копійок, євро — 18 копійок у купівлі і 17 копійок у продажу.
Долар 28,30/28,32
Євро 34,18/34,21
Рубль 0,3751/0,3756
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,4700-28,4900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,3604-34,3845 грн/євро, торги по рублю — 0,3765-0,3769 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 10:43
До відкриття міжбанку долар втратив в покупці і в продажу 3 копійки. Євро впало на 8 копійок в покупці і на 7 копійок в продажу.
Долар 28,27/28,29
Євро 34,26/34,28
Рубль 0,3761/0,37565
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,30/28,3200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,1892-34,2105. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3751-0,3756.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2207
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 483 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|