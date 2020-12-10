|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:52
До закриття міжбанку долар втратив 2 копійки у купівлі й 1 копійку в продажу. Євро додав 9 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
Долар 28,25/28,28
Євро 34,35/34,38
Рубль 0,3793/0,3798
Нагадуємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,2700-28,2900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,2660-34,2874 грн/євро, торги по рублю — 0,3761-0,3765 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2219
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 10:40
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 1 копійку. Євро впало на 3 копійки в покупці і в продажу.
Долар 28,09/28,11
Євро 33,94/33,97
Рубль 0,3807/0,3811
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,0800-28,1000 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,9768-34,0010 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3817-0,3822.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2219
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 18:04
До закриття міжбанку долар скинув у покупці та в продажу по 6 копійок. Євро додав по 11 копійок на купівлі, та на продажу.
Долар 28,03/28,05
Євро 34,05/34,08
Рубль 0,3828/0,3832
Нагадуємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,09-28,11 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,94-33,97 грн/євро, торги по рублю — 0,3807-0,3811 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2219
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:52
До відкриття міжбанку долар подешевшав в покупці на 7 копійок, і в продажу на 7 копійок. Євро впало на 14 копійок в покупці і на 15 копійок в продажу.
Долар 27,96/27,98
Євро 33,91/33,93
Рубль 0,3814/0,3818
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,0300-28,0500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,0592-34,0835. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3828-0,3832.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2219
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|