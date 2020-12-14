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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:52
До закриття міжбанку долар втратив 2 копійки у купівлі й 1 копійку в продажу. Євро додав 9 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
Долар 28,25/28,28
Євро 34,35/34,38
Рубль 0,3793/0,3798
Нагадуємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,2700-28,2900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,2660-34,2874 грн/євро, торги по рублю — 0,3761-0,3765 грн/рубль.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 10:40
До відкриття міжбанку долар додав в покупці і в продажу 1 копійку. Євро впало на 3 копійки в покупці і в продажу.
Долар 28,09/28,11
Євро 33,94/33,97
Рубль 0,3807/0,3811
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,0800-28,1000 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,9768-34,0010 Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3817-0,3822.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:04
До закриття міжбанку долар скинув у покупці та в продажу по 6 копійок. Євро додав по 11 копійок на купівлі, та на продажу.
Долар 28,03/28,05
Євро 34,05/34,08
Рубль 0,3828/0,3832
Нагадуємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,09-28,11 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,94-33,97 грн/євро, торги по рублю — 0,3807-0,3811 грн/рубль.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:52
До відкриття міжбанку долар подешевшав в покупці на 7 копійок, і в продажу на 7 копійок. Євро впало на 14 копійок в покупці і на 15 копійок в продажу.
Долар 27,96/27,98
Євро 33,91/33,93
Рубль 0,3814/0,3818
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,0300-28,0500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,0592-34,0835. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3828-0,3832.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:19
До закриття міжбанку долар скинув у покупці та в продажу по 1 копійці. Євро впало на 5 копійок у купівлі, та на 4 копійки у продажу.
Долар 27,95/27,97
Євро 33,86/33,89
Рубль 0,3822/0,3826
Нагадуємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 27,9600-27,9800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,9154-33,9369 грн/євро, торги по рублю — 0,3814-0,3818 грн/рубль.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:43
До відкриття міжбанку долар подешевшав в покупці і в продажу на 3 копійки. Євро подорожчало на 7 копійок в покупці і на 6 копійок в продажу.
Долар 27,92/27,94
Євро 33,93/33,95
Рубль 0,3825/0,3830
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9500-27,9700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,8670-33,8912. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3822-0,3826.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:47
До закриття міжбанку долар втратив 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Євро впало на 8 копійок на обох операціях.
Долар 27,84/27,85
Євро 33,85/33,87
Рубль 0,3802/0,3806
Нагадаємо, торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9200-27,9400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,9311-33,9554 грн/євро, торги по рублю — 0,3825-0,3830 грн/рубль.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:48
До відкриття міжбанку долар подешевшав в покупці на 5 копійок, а в продажу на 4 копійки. Євро впало на 12 копійок в покупці і в продажу.
Долар 27,79/27,81
Євро 33,73/33,75
Рубль 0,3783/0,3790
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8400-27,8550 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,8590-33,8772. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3802-0,3806.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 17:28
До закриття міжбанку долар втратив 4 копійки у купівлі та в продажу. Євро знизилося у купівлі та продажу на 2 копійки.
Долар 27,75/27,77
Євро 33,71/33,73
Рубль 0,3770/0,3774
Нагадаємо, торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7950-27,8150 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,7320-33,7562 грн/євро, торги по рублю — 0,3783-0,3790 грн/рубль.
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