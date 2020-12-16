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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:16
До закриття міжбанку долар додав 16 копійок у купівлі та 17 в продажу. Євро додало 31 копійку у купівлі та 32 копійки у продажу
Долар 27,83/27,85
Євро 33,94/33,97
Рубль 0,3783/0,3788
Нагадаємо, торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6700-27,6850 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,6328-33,6511 грн/євро, торги по рублю — 0,3762-0,3766 грн/рубль.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:37
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу не змінився. Євро підскочило на 10 копійок в покупці і на 9 копійок в продажу.
Долар 27,83/27,85
Євро 34,04/34,06
Рубль 0,3813/0,3817
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8350-27,8550 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,9475-33,9719. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3783-0,3788.
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Ірина_
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