|
|
|
Межбанк - актуальная информация
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:16
До закриття міжбанку долар додав 16 копійок у купівлі та 17 в продажу. Євро додало 31 копійку у купівлі та 32 копійки у продажу
Долар 27,83/27,85
Євро 33,94/33,97
Рубль 0,3783/0,3788
Нагадаємо, торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6700-27,6850 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,6328-33,6511 грн/євро, торги по рублю — 0,3762-0,3766 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 10:37
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу не змінився. Євро підскочило на 10 копійок в покупці і на 9 копійок в продажу.
Долар 27,83/27,85
Євро 34,04/34,06
Рубль 0,3813/0,3817
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8350-27,8550 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,9475-33,9719. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3783-0,3788.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:49
До закриття міжбанку долар втратив всього по 1 копійці на обох операціях. Євро додав по 4 копійки — теж на обох операціях
Долар 27,82/27,84
Євро 34,08/34,10
Рубль 0,3813/0,3818
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 27,8300-27,8500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0444-34,0661 грн/євро, торги по рублю — 0,3813-0,3817 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:38
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подешевшав на 9 копійок. Євро впало на 13 копійок в покупці і на 13 копійок в продажу.
Долар 27,73/27,75
Євро 33,95/33,97
Рубль 0,3780/0,3784
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8200-27,8400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,0878-34,1095. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3813-0,3818.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:41
До закриття міжбанку долар зріс у купівлі та у продажу - на 25 копійок. Євро додав 28 копійок у купівлі та 29 копійок у продажу.
Долар 27,98/28,00
Євро 34,23/34,26
Рубль 0,3802/0,3807
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 27,7300-27,7500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,9553-33,9798 грн/євро, торги по рублю — 0,3780-0,3784 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 гру, 2020 11:00
До відкриття міжбанку долар в покупці не змінився, а в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро впало в покупці і в продажу на 17 копійок.
Долар 27,98/28,01
Євро 34,06/34,09
Рубль 0,3738/0,3743
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9800-28,0050 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,2391-34,2669. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3802-0,3807.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 10:59
До відкриття міжбанку долар в покупці подорожчав на 3 копійки, а в продажу на 2 копійки. Євро подорожчало в покупці на 6 копійок, а в продажу на 5 копійок.
Долар 28,23/28,25
Євро 34,48/34,51
Рубль 0,3739/0,3743
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,20/28,23 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,42/34,46. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3761/0,3767.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:09
До закриття міжбанку долар додав 17 копійок у купівлі та 18 у продажу. Євро додало 18 копійок у купівлі та 18 копійок в продажу.
Долар 28,40/28,43
Євро 34,66/34,69
Рубль 0,3762/0,3768
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,2300-28,2550 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,4857-34,5163 грн/євро, торги по рублю — 0,3739-0,3743 грн/рубль.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 гру, 2020 10:44
До відкриття міжбанку долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро знизилося в покупці і в продажу на 4 копійки.
Долар 28,39/28,41
Євро 34,62/34,65
Рубль 0,3766/0,3770
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,4000-28,4300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,6650-34,6988. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3762-0,3768.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:04
До відкриття міжбанку долар в покупці подешевшав на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок. Євро знизилося в покупці на 5 копійок, а в продажу на 6 копійок.
Долар 28,37/28,39
Євро 34,62/34,65
Рубль 0,3791/0,3796
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,41−28,44 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 34,67−34,71. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3784−0,3789.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1174 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay
, motosmile
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|