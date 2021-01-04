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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:51

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар не змінився, додав 1 копійку на продажу. Євро втратило по 4 копійки на обох операціях.

Долар 28,37/28,40
Євро 34,58/34,61
Рубль 0,3826/0,3831

Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,3700−28,3950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,6255−34,6504 грн/євро, торги по рублю — 0,3791−0,3796 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:00

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 4 копійки.

Долар 28,33/28,35
Євро 34,74/34,77
Рубль 0,3862/0,3867

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,30/28,33 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,78/34,81. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3778/0,3784.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:26

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар у покупці й в продажу подорожчав на 10 копійок. Євро додало 20 копійок у купівлі та 19 копійок у продажу.

Долар 28,43/28,45
Євро 34,94/34,96
Рубль 0,3864/0,3868

Нагадаємо, що міжбанк відкрився в діапазоні 28,3300/28,3550 грн/$. Торги по євро відкрилися на рівні 34,7467/34,7774. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3862/0,3867.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:50

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подорожчав на 2 копійки. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 7 копійок

Долар 28,45/28,47
Євро 34,87/34,89
Рубль 0,3793/0,3799

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,43/28,45 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,94/34,96. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3864/0,3868.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 18:04

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив по 21 копійці на кожній операції. Євро втратив по 25 копійок також на обох операціях.

Долар 28,24/28,26
Євро 34,62/34,64
Рубль 0,3788/0,3793

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4500−28,4750 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,8768−34,8989 грн/євро, торги по рублю — 0,3793−0,3799 грн/рубль.
Ірина_
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