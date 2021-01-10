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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:51
До закриття міжбанку долар не змінився, додав 1 копійку на продажу. Євро втратило по 4 копійки на обох операціях.
Долар 28,37/28,40
Євро 34,58/34,61
Рубль 0,3826/0,3831
Нагадаємо, торги відкрилися по долару в діапазоні 28,3700−28,3950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,6255−34,6504 грн/євро, торги по рублю — 0,3791−0,3796 грн/рубль.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:00
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 4 копійки.
Долар 28,33/28,35
Євро 34,74/34,77
Рубль 0,3862/0,3867
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,30/28,33 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,78/34,81. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3778/0,3784.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:26
До закриття міжбанку долар у покупці й в продажу подорожчав на 10 копійок. Євро додало 20 копійок у купівлі та 19 копійок у продажу.
Долар 28,43/28,45
Євро 34,94/34,96
Рубль 0,3864/0,3868
Нагадаємо, що міжбанк відкрився в діапазоні 28,3300/28,3550 грн/$. Торги по євро відкрилися на рівні 34,7467/34,7774. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3862/0,3867.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:50
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подорожчав на 2 копійки. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 7 копійок
Долар 28,45/28,47
Євро 34,87/34,89
Рубль 0,3793/0,3799
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,43/28,45 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,94/34,96. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3864/0,3868.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 18:04
До закриття міжбанку долар втратив по 21 копійці на кожній операції. Євро втратив по 25 копійок також на обох операціях.
Долар 28,24/28,26
Євро 34,62/34,64
Рубль 0,3788/0,3793
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4500−28,4750 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,8768−34,8989 грн/євро, торги по рублю — 0,3793−0,3799 грн/рубль.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:45
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро підскочило в покупці на 27 копійок, а в продажу на 28 копійок.
Долар 28,28/28,30
Євро 34,89/34,92
Рубль 0,3850/0,3854
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,24/28,26 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,62/34,64. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3788/0,3793.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 17:44
До закриття міжбанку долар впав на 4 копійки в покупці і в продажу. Євро втратило 11 копійок в покупці і 12 копійок в продажу.
Долар 28,24/28,26
Євро 34,78/34,80
Рубль 0,3835/0,3839
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,28/28,30 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,89/34,92 грн/євро, торги по рублю — 0,3850/0,3854 грн/рубль.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:11
добавьте на сайте - когда выбираешь промежуток , чтобы выводилась где-то средняя
например какой был средний курс за 2020год и тд, интересно же
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realjew87
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Додано: Пон 11 січ, 2021 10:35
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро впало в покупці і в продажу на 37 копійок.
Долар 28,25/28,27
Євро 34,41/34,43
Рубль 0,3779/0,3783
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,24−28,26 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,78−34,80. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3835−0,3839.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:41
realjew87 написав:
добавьте на сайте - когда выбираешь промежуток , чтобы выводилась где-то средняя
например какой был средний курс за 2020год и тд, интересно же
Уважаемый realjew87
, спасибо за отзыв. Мы учтем Ваше пожелание, когда будем браться за доработку данного раздела. Но на ближайшее время она, к сожалению, не запланирована.
С ув.
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