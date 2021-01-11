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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:41
До закриття міжбанку долар втратив по 11 копійок на обох операціях, євро — по 26 копійок також на обох операціях.
Долар 28,14/28,16
Євро 34,15/34,17
Рубль 0,3759/0,3763
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2500−28,2700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,4141−34,4385 грн/євро, торги по рублю — 0,3779−0,3783 грн/рубль.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 11:09
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу скинув 7 копійок. Євро впало в покупці і в продажу на 1 копійку.
Долар 28,07/28,09
Євро 34,14/34,16
Рубль 0,3780/0,3785
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,14−28,16 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,15−34,17. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3759−0,3763.
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Ірина_
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