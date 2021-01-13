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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:41

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив по 11 копійок на обох операціях, євро — по 26 копійок також на обох операціях.

Долар 28,14/28,16
Євро 34,15/34,17
Рубль 0,3759/0,3763

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2500−28,2700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,4141−34,4385 грн/євро, торги по рублю — 0,3779−0,3783 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:09

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу скинув 7 копійок. Євро впало в покупці і в продажу на 1 копійку.

Долар 28,07/28,09
Євро 34,14/34,16
Рубль 0,3780/0,3785

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,14−28,16 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,15−34,17. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3759−0,3763.
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:57

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив — по 4 копійки на обох операціях, євро скинув — 9 копійок при купівлі і на 8 копійок при продажу.

Долар 28,03/28,05
Євро 34,05/34,08
Рубль 0,3787/0,3792

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0700−28,0900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1443−34,1686 грн/євро, торги по рублю — 0,3780−0,3785 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:54

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу скинув 3 копійки. Євро зросло в покупці і в продажу на 11 копійок.

Долар 28,00/28,02
Євро 34,16/34,19
Рубль 0,3803/0,3807

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,03−28,05 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,05−34,08. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3787−0,3792.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:45

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар зріс на 2 копійки і в купівлі, і в продажу. Євро втратив по 8 копійок на обох операціях.

Долар 28,02/28,04
Євро 34,08/34,11
Рубль 0,3798/0,3803

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0000−28,0200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1684−34,1900 грн/євро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:47

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу не змінився. Євро втратило в покупці 6 копійок, а в продажу 7 копійок.

Долар 28,02/28,04
Євро 34,02/34,04
Рубль 0,3796/0,3800

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,02−28,04 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,08−34,11. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3798−0,3803.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 3 копійки на обох операціях, євро — втратив по 3 копійки теж на обох операціях.

Долар 28,05/28,07
Євро 33,99/34,01
Рубль 0,3819/0,3823

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0200−28,0400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0274−34,0433 грн/євро, торги по рублю — 0,3796−0,3800 грн/рубль.
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