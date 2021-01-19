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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 17:44

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 8 копійок на купівлі і 9 копійок на продажу, євро виріс на 10 копійок на купівлі і на 13 копійок на продажу.

Долар 28,23/28,26
Євро 34,07/34,12
Рубль 0,3810/0,3815

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1500−28,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,9714−33,9955 грн/євро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:44

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро додало в покупці 8 копійок, а в продажу на 5 копійок.

Долар 28,22/28,24
Євро 34,15/34,17
Рубль 0,3828/0,3832

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,23−28,26 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,07−34,12. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3810−0,3815.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:51

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив по 8 копійок на обох операціях. Євро скинув 4 копійки у купівлі і 3 копійки у продажу.

Долар 28,14/28,16
Євро 34,11/34,14
Рубль 0,3809/0,3813

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2200−28,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1546−34,1788 грн/євро, торги по рублю — 0,3828−0,3832 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:08

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро додало в покупці і в продажу 7 копійок.

Долар 28,13/28,15
Євро 34,18/34,21
Рубль 0,3841/0,3845

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1400−28,1600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,11−34,14. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3809−0,3813.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:42

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар по 12 копійок на купівлі і продажу. Євро скинув по 6 копійок на обох операціях.

Долар 28,25/28,27
Євро 34,12/34,15
Рубль 0,3840/0,3844

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1300−28,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1892−34,2135 грн/євро, торги по рублю — 0,3841−0,3845 грн/рубль.
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