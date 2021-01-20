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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 17:44
До закриття міжбанку долар додав 8 копійок на купівлі і 9 копійок на продажу, євро виріс на 10 копійок на купівлі і на 13 копійок на продажу.
Долар 28,23/28,26
Євро 34,07/34,12
Рубль 0,3810/0,3815
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1500−28,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,9714−33,9955 грн/євро, торги по рублю — 0,3803−0,3807 грн/рубль.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:44
До відкриття міжбанку долар в покупці подешевшав на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки. Євро додало в покупці 8 копійок, а в продажу на 5 копійок.
Долар 28,22/28,24
Євро 34,15/34,17
Рубль 0,3828/0,3832
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,23−28,26 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,07−34,12. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3810−0,3815.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 17:51
До закриття міжбанку долар втратив по 8 копійок на обох операціях. Євро скинув 4 копійки у купівлі і 3 копійки у продажу.
Долар 28,14/28,16
Євро 34,11/34,14
Рубль 0,3809/0,3813
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2200−28,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1546−34,1788 грн/євро, торги по рублю — 0,3828−0,3832 грн/рубль.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:08
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу подешевшав на 1 копійку. Євро додало в покупці і в продажу 7 копійок.
Долар 28,13/28,15
Євро 34,18/34,21
Рубль 0,3841/0,3845
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1400−28,1600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,11−34,14. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3809−0,3813.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:42
До закриття міжбанку долар по 12 копійок на купівлі і продажу. Євро скинув по 6 копійок на обох операціях.
Долар 28,25/28,27
Євро 34,12/34,15
Рубль 0,3840/0,3844
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1300−28,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1892−34,2135 грн/євро, торги по рублю — 0,3841−0,3845 грн/рубль.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:52
До відкриття міжбанку долар в покупці та в продажу подешевшав на 3 копійки. Євро додало в покупці і в продажу 7 копійок.
Долар 28,22/28,24
Євро 34,19/34,22
Рубль 0,3844/0,3848
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,25−28,27 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,12−34,15. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3840−0,3844.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:40
До закриття міжбанку долар додав — по 4 копійки на обох операціях, євро зріс на 14 копійок у купівлі та 13 копійок у продажу.
Долар 28,26/28,28
Євро 34,33/34,35
Рубль 0,3832/0,3836
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2200−28,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1998−34,2240 грн/євро, торги по рублю — 0,3844−0,3848 грн/рубль.
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