RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 17:55

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар не змінився, а євро втратив по 16 копійок.

Долар 28,15/28,17
Євро 34,12/34,14
Рубль 0,3718/0,3722

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1500−28,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,2810−34,3054 грн/євро, торги по рублю — 0,3765−0,3769 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 14.09.13
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 11:00

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу втратив 1 копійку. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 4 копійки.

Долар 28,14/28,16
Євро 34,08/34,10
Рубль 0,3714/0,3718

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,15−28,17 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,12−34,14. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3718−0,3722.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 14.09.13
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 17:48

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 3 копійки на обох операціях. Євро виріс у купівлі на 16 копійок, у продажу — на 17 копійок.

Долар 28,17/28,19
Євро 34,24/34,27
Рубль 0,3750/0,3754

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1400−28,1600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0859−34,1073 грн/євро, торги по рублю — 0,3714−0,3718 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 14.09.13
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 10:50

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу втратив 3 копійки. Євро подешевшав у покупці на 5 копійок, а в продажу на 6 копійок.

Долар 28,14/28,16
Євро 34,19/34,21
Рубль 0,3748/0,3752

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,17−28,19 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,24−34,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3750−0,3754.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2308
З нами з: 14.09.13
Подякував: 512 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 573574575576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Google Adsense [Bot], lapay і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18534)
27.01.2021 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.