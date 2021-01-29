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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 січ, 2021 17:55
До закриття міжбанку долар не змінився, а євро втратив по 16 копійок.
Долар 28,15/28,17
Євро 34,12/34,14
Рубль 0,3718/0,3722
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1500−28,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,2810−34,3054 грн/євро, торги по рублю — 0,3765−0,3769 грн/рубль.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 11:00
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу втратив 1 копійку. Євро подешевшало в покупці і в продажу на 4 копійки.
Долар 28,14/28,16
Євро 34,08/34,10
Рубль 0,3714/0,3718
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,15−28,17 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,12−34,14. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3718−0,3722.
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Додано: Вів 26 січ, 2021 17:48
До закриття міжбанку долар додав по 3 копійки на обох операціях. Євро виріс у купівлі на 16 копійок, у продажу — на 17 копійок.
Долар 28,17/28,19
Євро 34,24/34,27
Рубль 0,3750/0,3754
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1400−28,1600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0859−34,1073 грн/євро, торги по рублю — 0,3714−0,3718 грн/рубль.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:50
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу втратив 3 копійки. Євро подешевшав у покупці на 5 копійок, а в продажу на 6 копійок.
Долар 28,14/28,16
Євро 34,19/34,21
Рубль 0,3748/0,3752
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,17−28,19 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,24−34,27. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3750−0,3754.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:57
До закриття міжбанку долар зріс на 3 копійки по обох операціях, євро знизився на 19 копійок у купівлі, 18 копійок у продажу.
Долар 28,17/28,19
Євро 34,00/34,03
Рубль 0,3712/0,3718
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1400−28,1600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,1929−34,2172 грн/євро, торги по рублю — 0,3748−0,3752 грн/рубль.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:36
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу додав 2 копійки. Євро подорожчало в покупці на 9 копійок, а в продажу на 8 копійок.
Долар 28,19/28,21
Євро 34,09/34,11
Рубль 0,3695/0,3699
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,17−28,19 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 34,0096−34,0309. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3712−0,3718.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 17:57
До закриття міжбанку долар знизився на 7 копійок по обох операціях. Євро — додав по 2 копійки.
Долар 28,12/28,14
Євро 34,11/34,13
Рубль 0,3697/0,3701
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1900−28,2100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0901−34,1115 грн/євро, торги по рублю — 0,3695−0,3699 грн/рубль.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:43
До відкриття міжбанку долар в покупці і в продажу додав 1 копійку. Євро подешевшало в покупці та в продажу на 7 копійок.
Долар 28,13/28,15
Євро 34,04/34,06
Рубль 0,3688/0,3692
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,1250−28,1450 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 34,1156−34,1398. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3697−0,3701.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:51
До закриття міжбанку долар не змінився, а євро — додало по 13 копійок у купівлі та у продажу.
Долар 28,13/28,15
Євро 34,17/34,19
Рубль 0,3734/0,3738
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1300−28,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 34,0457−34,0699 грн/євро, торги по рублю — 0,3688−0,3692 грн/рубль.
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