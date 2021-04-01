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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 бер, 2021 18:01
До закриття міжбанку долар додав 4 копійки на купівлі та 2 копійки на продажу, євро подорожчав у купівлі та в продажу на 3 копійки.
Долар 27,98/28,00
Євро 33,01/33,03
Рубль 0,3654/0,3658
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9400−27,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9803−33,0039 грн/євро, торги по рублю — 0,3665−0,3669 грн/рубль.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 10:59
До відкриття міжбанку долар додав у купівлі та в продажу по 1 копійці. Євро втратив на купівлі 2 копійки, на продажу − 3 копійки.
Долар 27,99/28,01
Євро 32,99/33,00
Рубль 0,3694/0,3698
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,98−28,00 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,01−33,03 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3654−0,3658 грн/рубль.
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 17:29
До закриття міжбанку долар залишився незмінним. Євро в покупці додав 1 копійку, а в продажу − 2 копійки.
Долар 27,99/28,01
Євро 33,00/33,02
Рубль 0,3681/0,3686
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9900−28,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9918−33,0097 грн/євро, торги по рублю — 0,3694−0,36989 грн/рубль.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 09:45
До відкриття міжбанку курс долара подешевшав в покупці та в продажу на 3 копійки. Євро втратило в покупці 7 копійок, а в продажу 6 копійок.
Долар 27,96/27,98
Євро 32,93/32,96
Рубль 0,3683/0,3688
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9900−28,0100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,0002−33,0237 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3681−0,3686 грн/рубль.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 17:00
До закриття міжбанку долар скинув по 2 копійки на обох операціях. Євро на купівлі втратив 3 копійки, а на продажу 4 копійки.
Долар 27,94/27,96
Євро 32,90/32,92
Рубль 0,3678/0,3682
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9600−27,9800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9368−32,9604 грн/євро, торги по рублю — 0,3683−0,3688 грн/рубль.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 09:51
До відкриття міжбанку курс долара подешевшав у покупці та в продажу на 1 копійку. Євро втратило в купівлі 10 копійок, а в продажу 15 копійок.
Долар 27,93/27,95
Євро 32,80/32,83
Рубль 0,3692/0,3698
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9450−27,9650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,9080−32,9887 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3678−0,3682 грн/рубль.
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Додано: Вів 30 бер, 2021 16:48
До закриття міжбанку долар втратив по 9 копійок на купівлі та продажу, євро — 17 копійок на купівлі та 18 копійок на продажу.
Долар 27,84/27,86
Євро 32,63/32,65
Рубль 0,3656/0,3662
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9300−27,9500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8093−32,8300 грн/євро, торги по рублю — 0,3692−0,3698 грн/рубль.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:51
До відкриття міжбанку курс долара подешевшав в покупці та в продажу на 2 копійки. Євро також втратило в покупці та в продажу 2 копійки.
Долар 27,82/27,84
Євро 32,61/32,63
Рубль 0,3669/0,3673
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8450−27,8650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,6343−32,6577 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3656−0,3662 грн/рубль.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 16:55
До закриття міжбанку долар додав по 2 копійки на обох операціях, євро — 7 копійок на купівлі та 6 копійок на продажу.
Долар 27,84/27,86
Євро 32,68/32,69
Рубль 0,3695/0,3699
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8200−27,8400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,6189−32,6396 грн/євро, торги по рублю — 0,3669−0,3673 грн/рубль.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:58
До відкриття міжбанку курс долара подорожчав в покупці і в продажу на 1 копійку. Євро додало в покупці 6 копійок, а в продажу 7 копійок.
Долар 27,86/27,88
Євро 32,80/32,83
Рубль 0,3662/0,3666
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8500−27,8700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,7460−32,7695 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3646−0,3652 грн/рубль.
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