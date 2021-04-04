RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:30

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 15 копійок на купівлі та 16 копійок на продажу, євро додало — 13 копійок на купівлі та 12 копійок на продажу.

Долар 28,01/28,04
Євро 32,93/32,95
Рубль 0,3673/0,3680

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8600−27,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8079−32,8314 грн/євро, торги по рублю — 0,3662−0,3666 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2475
З нами з: 14.09.13
Подякував: 572 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:42

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку курс долара у купівлі не змінився, в продажу скинув 1 копійку. Євро втратив 3 копійки у купівлі та 3 в продажу.

Долар 28,01/28,03
Євро 32,90/32,92
Рубль 0,3662/0,3667

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,01/28,04 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,93/32,95 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3673/0,3680 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2475
З нами з: 14.09.13
Подякував: 572 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 582583584585
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex, kluychkooleg, Patr1ot, phantom_systems і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9553)
05.04.2021 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.