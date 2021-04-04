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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:30
До закриття міжбанку долар додав 15 копійок на купівлі та 16 копійок на продажу, євро додало — 13 копійок на купівлі та 12 копійок на продажу.
Долар 28,01/28,04
Євро 32,93/32,95
Рубль 0,3673/0,3680
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8600−27,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8079−32,8314 грн/євро, торги по рублю — 0,3662−0,3666 грн/рубль.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:42
До відкриття міжбанку курс долара у купівлі не змінився, в продажу скинув 1 копійку. Євро втратив 3 копійки у купівлі та 3 в продажу.
Долар 28,01/28,03
Євро 32,90/32,92
Рубль 0,3662/0,3667
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,01/28,04 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,93/32,95 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3673/0,3680 грн/рубль.
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