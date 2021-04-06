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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:30
До закриття міжбанку долар додав 15 копійок на купівлі та 16 копійок на продажу, євро додало — 13 копійок на купівлі та 12 копійок на продажу.
Долар 28,01/28,04
Євро 32,93/32,95
Рубль 0,3673/0,3680
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8600−27,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8079−32,8314 грн/євро, торги по рублю — 0,3662−0,3666 грн/рубль.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:42
До відкриття міжбанку курс долара у купівлі не змінився, в продажу скинув 1 копійку. Євро втратило 3 копійки у купівлі та 3 в продажу.
Долар 28,01/28,03
Євро 32,90/32,92
Рубль 0,3662/0,3667
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,01/28,04 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,93/32,95 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3673/0,3680 грн/рубль.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 16:19
До закриття міжбанку долар подешевшав у покупці та в продажу на 18 копійок. Євро втратило в покупці та в продажу по 6 копійок.
Долар 27,83/27,85
Євро 32,84/32,86
Рубль 0,3650/0,3655
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0100−28,0300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9089−32,9268 грн/євро, торги по рублю — 0,3662−0,3667 грн/рубль.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 09:47
До відкриття міжбанку курс долара в купівлі та в продажу подорожчав на 1 копійку. Євро додало в покупці та в продажу 2 копійки.
Долар 27,84/27,86
Євро 32,86/32,88
Рубль 0,3645/0,3649
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8300−27,8550 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,8421−32,8689 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3650−0,3655 грн/рубль.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:13
До закриття міжбанку долар подешевшав у покупці та в продажу на 4 копійки. Євро додало в покупці 4 копійки, в продажу — 5 копійок.
Долар 27,80/27,82
Євро 32,90/32,93
Рубль 0,3609/0,3614
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,8400/27,8600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8623/32,8831 грн/євро, торги по рублю — 0,3645/0,3649 грн/рубль.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:41
До відкриття міжбанку курс долара в купівлі та в продажу подорожчав на 4 копійки. Євро додав у покупці 14 копійок, а в продажу 13 копійок.
Долар 27,84/27,86
Євро 33,04/33,06
Рубль 0,3587/0,3591
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,8000−27,8250 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,9096−32,9392 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3609−0,3614 грн/рубль.
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