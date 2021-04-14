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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:05
До закриття міжбанку долар втратив по 1 копійці на купівлі та продажу, євро — по 2 копійки також на обох операціях.
Долар 27,91/27,93
Євро 33,17/33,19
Рубль 0,3605/0,3610
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9200−27,9400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,1940−33,2178 грн/євро, торги по рублю — 0,3621−0,3625 грн/рубль.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:04
До відкриття міжбанку курс долара в купівлі та в продажу подорожчав на 3 копійки. Євро додав у покупці та в продажу 3 копійки.
Долар 27,94/27,96
Євро 33,20/33,22
Рубль 0,3601/0,3605
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,9100−27,9300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1766−33,1975 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3605−0,3610 грн/рубль.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:00
До закриття міжбанку долар залишився незмінним, а євро додав по 8 копійок на купівлі та продажу.
Долар 27,94/27,96
Євро 33,28/33,30
Рубль 0,3612/0,3615
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9400−27,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2066−33,2276 грн/євро, торги по рублю — 0,3601−0,3605 грн/рубль.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:47
До відкриття міжбанку курс долара в купівлі та в продажу подешевшав на 5 копійок. Євро додало в покупці та в продажу по 4 копійки.
Долар 28,02/28,04
Євро 33,53/33,56
Рубль 0,3711/0,3715
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,0700−28,0900 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,4987−33,5226 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3643−0,3649 грн/рубль.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:02
До закриття міжбанку долар втратив по 13 копійок на купівлі та продажу, євро — втратив по 19 копійок на обох операціях.
Долар 27,89/27,91
Євро 33,34/33,37
Рубль 0,3688/0,3693
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0200−28,0400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5371−33,5610 грн/євро, торги по рублю — 0,3711−0,3715 грн/рубль .
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